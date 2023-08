27/08/2023 KL. 10:45

For abonnenter

Jørgen Leth har et romantisk forhold til sin barndoms cykelbane

Jørgen Leth har boet langt væk fra Aarhus Cyklebane i mange år, men hans følelser for banen og for Aarhus er stadig intakte. Derfor er det heller ikke uvæsentligt for ham, hvad fremtiden bringer for den cykelbane, der i en menneskealder har været en af hans helt store inspirationskilder.