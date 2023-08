Når den nye park ved Musikhuset Aarhus står færdig i 2025, er det formentlig slut med hurtig trafik på Frederiks Allé.

Byrådets største parti, Socialdemokratiet, støtter et forslag fra rådmanden for Teknik og Miljø, Nikolaj Bangs (K), om at omdanne den centrale Frederiks Allé til en grøn bygade. I hvert fald i første omgang.