Forslaget blev i maj fremsat af byrådsmedlem Jakob Søgaard Clausen (DD), som mener, at Kurt Westergaards Muhammed-tegninger var en manifestation af ytrings- og pressefrihed, og at tegneren har stået forrest i kampen for grundlovssikrede rettigheder. Jakob Søgaard Clausen kalder beslutningen om en udvalgsbehandling for en »syltekrukke«.

»Vi har i Aarhus en lang og god tradition for, at vi hylder nogle af dem, der har fyldt i historien. Derfor er det ærgerligt, at beslutningen nu sendes over i en syltekrukke,« sagde Jakob Søgaard Clausen, som vurderer, at sommerens debat om koranafbrændinger har gjort forslaget endnu mere vigtigt.