Et nyt museum, Museet for Dansk Bladtegning, åbner fredag den 25. august i Den Gamle By.

Flere end 300.000 originale tegninger er allerede flyttet fra Det Kongelige Bibliotek til Aarhus, og planen er, at museet skal blive et fikspunkt for danske bladtegninger.

Overdragelsen har været flere år undervejs og er sket på initiativ af museets stifter, bladtegneren Claus Seidel. Han ser store muligheder for, at flere nu får adgang til at opleve tegningerne.