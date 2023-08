Selv om der her og nu skal spares et trecifret millionbeløb, er næste års budget for Aarhus Kommune ikke borgmester Jacob Bundsgaards (S) eneste økonomiske bekymring.

Det fortæller han i et interview med JP Aarhus, som byens førstemand har inviteret til en snak om kommunens økonomi op til de forestående forhandlinger om budgettet.