Et enkelt swipe med telefonen. Mere skal der ikke til.

Så åbner døren sig ind til Stella Trokes og Jonas Kappers lejlighed.

Nøgler hører fortiden til på Unity, det spritnye højhus i Aarhus N, der med moderne, møblerede lejligheder især henvender sig til studerende og såkaldte young professionels og bryster sig af at byde på the future way of living - fremtidens måde at leve på.