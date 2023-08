I første omgang valgte politiet at standse bilen. Her blev manden fundet i besiddelse af en mindre mængde heroin, som han blev sigtet for at have.

Det var politiets formodning, at manden i bilen havde købt heroinen fra den 38-årige mand, som politiet kendte identiteten på. Derfor valgte man at ransage den 38-åriges hjem i Tilst.

På bopælen fandt politiet flere kilo kokain og heroin samt en halv mio. kr. i kontanter. Politiet formoder, at pengene stammer fra salg af narko. Derudover fandt politiet flere smykker.