Et andet råd er at slå navigationen fra og i stedet køre efter de gule skilte med teksten ”Smukfest”, der er opsat for at guide gæster.

Derudover opfordrer Vejdirektoratet til, at man holder sig opdateret på aktuel trafikinformation, inden man sætter sig ind i bilen. Det kan eksempelvis være på trafikinfo.dk. Har man sat sig ind i bilen, kan man holde sig orienteret på DR p4 Trafik, imens man kører.

De øvrige trafikanter, der ikke skal til Smukfest, skal være opmærksom på følgende:

Forvent kødannelser i og omkring Skanderborg alle dage, herunder eksempelvis på E45 mellem Skanderborg og Ejer Bavnehøj. Risikoen for kødannelser er størst mellem kl. 11 og 14.

Rejser du med kollektiv trafik, henviser Vejdirektoratet til at tjekke Rejseplanen og til Midttrafiks hjemmeside.