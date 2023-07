Indbrud: Randers, Odder og Aarhus er midtjyske højdespringerne

»Der er ret stor forskel kommunerne imellem, og det kan være svært at forklare hvorfor. Samsø er selvfølgelig en mindre ø-kommune, hvor man kender hinanden, og derfor kan det være svært at være tyv der. Men ellers er det svært at forklare, hvorfor der f.eks. er forskel på Odder og Viborg,« udtaler Pia Holm Steffensen, underdirektør i F&P, i en pressemeddelelse.

Pia Holm Steffensen peger på, at Østjyllands Politikreds i det hele taget er hårdt plaget af indbrud. Den toppede ifølge F&P i 2022 listen over alle politikredse med 521 indbrud per 100.000 indbyggere – lige foran Nordsjællands Politikreds.