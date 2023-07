»Hvis cyklen skal være attraktiv, så skal infrastrukturen jo også være det, og her ligger en stor opgave for mange af vores kommuner,« siger han.

Når det kommer til cykelstier, ligger Aarhus Kommune bedst for. Her er der 5,2 km cykelsti for hver kvadratkilometer af kommunen, der bruges til boliger, veje og arbejdspladser. I Favrskov og Skanderborg kommuner er der ca. 3 km, mens Syddjurs Kommune er nede på blot 1,7 km cykelsti.

»Det kræver investeringer i god infrastruktur at skabe de bedste forhold for cyklister – også udenfor en stor by som Aarhus. Derfor vil jeg opfordre alle vores østjyske kommuner til at investere i et sammenhængende netværk af cykelstier,« siger Anders Strange.

Høje ambitioner