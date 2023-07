»Hej, jeg hedder Pauline, og jeg elsker at rime.«

En guitarist slår tonerne an til eftermiddagens første sang. Midt i en stue sidder kunstneren Pauline med det fulde navn Pauline Aggerholm på en barstol flankeret af guitaristen Lukas Hatting og Niclas Them på cajon.

Normalt har et spisebord førsteprioritet i rummet, men for en stund er det byttet ud med en scene af et græstæppe, mens stuens stole og sofaer er indtaget af gæster. De tæller knap 30 mennesker, som alle er inviteret til intimkoncert på Grimhøjgård i det vestlige Aarhus.