Tårnhøj promille betød konfiskation af bil

En 39-årig mand fik onsdag eftermiddag beslaglagt sin bil, da han blev standset af en patrulje omkring Harlev, fremgår det af døgnrapporten. I forbindelse med en færdselsindsats var politiet allerede i området, da der omkring kl. 15, indløb en anmeldelse om, at en bilist kørte meget usikkert rundt på Gammel Stillingvej.

At der var noget om sagen stod klart, da patruljen fik standset bilen med den 39-årige mand bag rattet. Bilisten var tydeligt beruset og et blæs i et alkometer åbenbarede en promille på over 2,0.