I rapporten Kvinderne i musikken, udarbejdet af DR og Bandakademiet, hvor 75 respondenter har deltaget, fremgår det bl.a., at kvinderne oplever musikbranchen som mandsdomineret og maskulin. Derfor tillærer kvinderne sig coping-strategier, så de kan tilpasse sig de maskuline normer, der gør sig gældende.

Selvom jazz, som Viktoria Holde Søndergaard siger det, er noget, der er »vildt, legende og vil bryde med ting«, er det også præget af at være en meget traditionsbunden genre.

»Man skal spille de rigtige former, rigtige linjer over akkorderne, de rigtige licks. Der er virkelig mange ting i den verden, der skal være rigtigt. Det tror jeg, der er mange, der kan have svært ved at passe ind i. Og mange kvinder vil måske bryde med det,« siger hun.

»Jeg tror også, der er brug for nogle kvinder til at udfordre al mulig jazzmusik og især den traditionsbundne jazz. Det har jeg i hvert fald lyst til – og det kan jeg forestille mig, der er andre der også har. Det håber jeg, der kommer flere af.«

Grundlæggende vigtigt fokus

Gorm Askjær er kunstnerisk leder på Aarhus Jazz Festival. Han fortæller, at der ikke er en kvote for, hvor mange kvinder, der skal bookes til festivalen, men at det er et »opmærksomhedspunkt«, når Aarhus Jazz Festival booker til sekretariatets egne arrangementer.

»Generelt set kan vi sige, at det er noget, vi som arrangør er opmærksom på, og det er også noget, der bliver diskuteret i branchen generelt, at kvinder er underrepræsenteret,« siger Gorm Askjær.

Når kvinder tidligere optrådte på jazzscenerne, var det ofte som sangere. Men i nyere tid er flere kvinder kommet ind bag instrumenterne sammen med mændene. Både Gorm Askjær og Viktoria Holde Søndergaard oplever, at der er flere kvindelige jazzmusikere i den yngre generation.

Og det er en god ting for musikken, mener Gorm Askjær.

»Jazzen bygger i det hele taget på at være mangfoldig musikalsk, og det går så også over i, hvem der er med til at producere den. På den baggrund synes jeg, det er grundlæggende vigtigt, at man har fokus på det, og at vi gør, hvad vi kan, for at den udvikling fortsætter,« siger han.

»Den fokus, der er på det nu, er et langt sejt træk, som man skal blive ved med at fokusere på - og så tror jeg, vi kan gøre det så mangfoldigt og bredt som muligt.«