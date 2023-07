Med vaniljecreme og toppet med friske, røde bær er jordbærtærten klassikeren, der hvert år ved sommertid vender tilbage på hylderne hos landets bagere – og i år er ingen undtagelse.

Derfor har JP Aarhus sat sig for at teste seks af de jordbærtærter, byen byder på. De varierer både i pris, udseende og smag. Kagerne kommer både fra de traditionelle og moderne bagere samt fra et supermarked.