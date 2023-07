»Vi har ikke øvet os,« sagde guitarist Morten Haugshøj efter første nummer.

Våde regnjakker hang i entréen til Hantwerk, hvor fem musikere gjorde klar til at spille stedet op. Regnen på jakkerne vidnede om, at JP Aarhus’ udsendte gjorde klogt i ikke at besøge Salling Rooftop denne eftermiddag. I hvert fald hvis ambitionen var at forblive nogenlunde tør.