Som en del af udvidelsen af E45 skal de eksisterende motorvejsbroer gøres bredere, så der er plads til de ekstra spor. Vejdirektoratet har nu sat gang i endnu et vejarbejde ved Aarhus, hvor de første to motorvejsbroer skal udvides for at gøre plads til de kommende spor.

Et vejarbejde der har en anslået pris på 2,1 mia. kr., og som kommer til at medføre store hastighedsbegrænsninger på strækningen i en årrække.