05/07/2023 KL. 19:00

En chef måtte forlade sin stilling, men ellers spiller det for et travlt symfoniorkester

Aarhus Symfoniorkester har haft måske lidt for travlt med at genvinde det, der blev tabt under corona. Men samtidig spiller det for orkestret, hvis næste store opgave er at spille ved Smukfest i august.