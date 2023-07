25/07/2023 KL. 06:00

Fhv. præst: »Når det handler om magt, er der virkelig nogle, der gribes af den hellige ild«

I maj blev der klaget over biskop Henrik Wigh-Poulsens ledelsesstil. Efterfølgende er det blevet afdækket, at der har været problemer med arbejdsmiljøet i Aarhus Stift. Den pensionerede præst Henrik Hansen fortæller her, hvordan har han oplevet et stift, hvor han har arbejdet i 30 år.