Natten til lørdag omkring klokken 03.00 kørte en 21-årig mand over for rødt i krydset ved Vesterbro Torv og Hjortensgade i det centrale Aarhus. Det fik politiets opmærksomhed, og da betjentene kiggede i bilen, så de to flasker på bagsædet af bilen.

De to flasker indeholdt lattergas, hvilket er ulovligt efter, at en ny lov for