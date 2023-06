Toldstyrelsen tilbageholder over 27 tons kopi-ris

I 2022 havde Toldstyrelsen ca. 6.000 sager med kopivarer, og Trine Dancygier er godt tilfreds med, at risene på Aarhus Havn blev fundet og stoppet fra at komme ud for forbrugerne:

»Handel med kopivarer fremmer finansiering af kriminelle netværk, det skader lovlydige virksomheders forretningsmuligheder, og man ved ikke, hvordan kopivarerne er produceret. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi får fjernet kopivarer fra markedet, siger hun og opfordrer virksomheder, der gerne vil have hjælp til overvågning af deres varemærker på grænsen til at kontakte Toldstyrelsen.