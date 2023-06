Borgmester genopliver mulighed for kameraer i »dødskryds«

Det oplyste borgmesteren mandag i et facebookopslag, efter han var på visit i den nordtyske by Kiel. Her er etableret en fungerende løsning med rødlyskontrol.

»I Tyskland sætter de kameraer op i vejkryds, så færre bilister kører over for rødt lys. Det virker. Så hvorfor ikke i Danmark? Forleden var jeg en tur i vores tyske venskabsby Kiel for at se, hvor uproblematisk det fungerer. Derfor er det også ærgerligt, at Rigspolitiet i Danmark har besluttet at nedprioritere opstillingen af rødkørselskameraer. I årevis har vi fra Aarhus Kommune presset på for at få sådanne kameraer op, hvor der er mest behov – blandt andet i krydset Edwin Rahrs Vej og Ringvejen. Det er kendt af alle som et farligt lyskryds med flere dødsulykker,« skriver han, og tilføjer: