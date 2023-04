For at få flere over i den kollektive trafik, sikre bedre sikkerhed og mindre CO 2 -udledning skal hastighedsgrænsen sættes ned på en stor del af de aarhusianske veje og motorveje.

Det foreslår SF, Thure Hastrup (ufp) og Katrine Vinther Nielsen (EL) som opfølgning på, at Aarhus Kommune deltager i et forsøgsprojekt om at sænke hastigheden til 40 km/t. på udvalgte veje i bymidten. Idéen møder opbakning fra Socialdemokratiet, der dog vil have lavet en forudgående analyse.