Legepladsen bliver tilgængelig for såvel museets gæster som for alle andre. Det kræver nemlig ikke entrebillet til Gammel Estrup at benytte den.

»Folk i Auning og lokalområdet er vores største ambassadører, og det her er et forsøg på at give noget tilbage til dem. Og så håber vi, at nogle af de familier, som ikke har tradition for at gå på et museum som vores, kan bruge legepladsen til at komme og se, hvad et museum som vores kan byde på,« har Kasper Steenfeldt Tipsmark tidligere forklaret til JP Aarhus.