»Ud over, at det er flot af Novel at få en grøn stjerne efter så kort tid, så passer det perfekt ind i vores fortælling som en grøn destination, som kan noget særligt på bæredygtighed,« siger Pia Lange Christensen, som også erklærer sig »pavestolt« over, at Aarhus samtidig fortsat kan beholde sine i alt fem Michelin-stjerner.

»Det er jo faktisk en præstation at fastholde det høje niveau, der er for gastronomi i Aarhus-regionen. Det betyder rigtig meget, når vi skal fortælle de danske og internationale gæster om, hvad vi har at tilbyde på gastronomiscenen, at vi både fastholder momentum, men også udbygger det,« siger Pia Lange Christensen.