Efter blot to måneder på Aarhus Ø har Restaurant Novel modtaget hæder for at arbejde med bæredygtighed.

Michelins nordiske spiseguide har netop ved uddelingen af stjerner i finske Turku tildelt Novel den grønne femkløver, som Michelin-guiden giver til særligt bæredygtige restauranter. Medejer Rikke Storm Overgaard, som har forsøgt