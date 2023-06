»For en måned siden var vi 1 mio. kr. bagud på billetsalget. Vi manglede at sælge 1.500-1.600 billetter. 20 pct. af entreindtægterne var væk, fordi kommunerne ikke har råd til at hjælpe med ledsagelse. Det ser sort ud, hvis man ikke kan finde en far, en mor, en søster eller en bror, som vil tage med,« forklarer Lasse Mortensen.

Donationer hjælper

Donetioner har dog sikret, at festivalen, som i år kan præsentere 66 koncerter over de tre dage, kan gennemføres uden et stort underskud.

»Nu er vi ved at få rettet op på underskuddet, fordi en hel masse firmaer, fonde og andre festivaler, har haft lyst til at støtte os. Det betyder, der bliver festival for et lavere antal mennesker, men vi kan samtidig sige, at vi også kan gennemføre festivalen til næste år. Det er vi rigtig lykkelige for,« fastslår Lasse Mortensen.