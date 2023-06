Der er behov for en kostskole til elever på de gymnasiale ungdomsuddannelser i Aarhus Kommune.

Det vurderer Aarhus Gymnasium, Tilst, som derfor har anmodet Børne- og Undervisningsministeriet om godkendelse til at oprette og drive en kostafdeling med plads til ca. 50 elever.

Aarhus Gymnasium, Tilst – tidligere Langkær Gymnasium – er eneudbyder af den internationale IB-gymnasieuddannelse og af teknisk EUX i Aarhus-området. Det er især på de to uddannelser, at Aarhus Gymnasium oplever et behov for bedre boligforhold for unge elever, der ofte har forældre med udenlandsk baggrund, som kommer til Aarhus-området for at arbejde.