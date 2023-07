16/07/2023 KL. 10:45

Christine Vestergaard hjemmepasser sine børn: »Vuggestuen er en pasningsfabrik«

Ringe kvalitet og normering fik Christine Vestergaard til at vælge hjemmepasning frem for vuggestuen. Flere vuggestuer trænger til et kvalitetsløft, siger lektor, men peger også på institutionen som et positivt bidrag til børns opvækst.