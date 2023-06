Opsigelsen fra to speciallæger sætter Aarhus Universitetshospital (AUH) på en rigtig svær opgave.

For når de to kirurger, som har speciale i avanceret mave- og tarmkræftbehandling, forlader hospitalet 31. august, er der, som det ser ud nu, kun en læge tilbage til at levere den særlige behandling med kemo-bade i maven i Danmark.