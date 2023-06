Et nært familiemedlem med grønne fingre var først faldet i svime over Tins havevideoer på Instagram, dernæst over stedets friske nudler med oksekød. Og der gik ikke længe, fra anbefalingen var videregivet, til at jeg også så mig lun på det afgrænsede menukort, der byder på traditionel vietnamesisk mad af den slags, man ikke finder på hvert gadehjørne i Aarhus.