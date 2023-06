Skepsis i Venstre

Hos Venstre er der skepsis over for forslaget.

»Forslaget har jo været diskuteret masser af gange, og hvad er det nye i den her sag? Hvad er det, der sikrer, at vi ikke får et nyt trafikkaos i byen ved at lukke Frederiks Allé. Vi ved, at morgen og eftermiddag er det et svært område trafikalt. Det er jo en spændende tanke at binde de to parker sammen, men jeg har endnu ikke set en løsning, der sikrer, at trafikken fortsat kan hånderes. Vi er også i gang på Vesterbro Torv, og vi skal passe på, at vi ikke lukker hele midtbyen til skade for butikslivet, som i forvejen er presset,« siger gruppeformand Gert Bjerregaard (V) og fortsætter:

»Vi er enige i, at byen skal begrønnes, og vi er nysgerrige på at se, om der er nyt i sagen, og vi har bedt om at få en opdatering på trafikken og konsekvenser ved en lukning af vejen. Men vi er også meget skeptiske over for, om det her er den rette løsning.«