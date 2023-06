»Party as hard as you played. Maybe harder.«

Sådan var beskeden fra Uwe Rösler til hans spillere, da AGF på sensationel vis vendte 3-0 til 3-3 og sikrede klubben bronze for anden gang på fire sæsoner.

Men det var ikke kun spillerne, der fik beskeden. Aarhus’ gader er normalvis tomme søndag aften, men der var intet normalt over denne søndag.