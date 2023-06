Som led i udviklingsarbejdet har medarbejdere og ledelse har været igennem en intern proces, som har ført til museets første 10-års vision. Den vil blive præsenteret om kort tid, lover ledelsen.

Aros øgede egenkapitalen til 6 mio. kr. i 2022. Målet er dog at nå en egenkapital på 10 mio. kr., oplyser bestyrelsesformand Laura Hay Uggla.

»Er der noget, vi har lært af covid-19, er det, at det er afgørende at have et stabilt, økonomisk grundlag, når uforudsete hændelser opstår. Det er også en nødvendighed for at kunne foretage større, fremtidige investeringer, herunder at løfte vores forpligtelse til løbende at investere i kunst til gavn for publikum og kommende generationer,« understreger bestyrelsesformanden.