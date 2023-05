Kampe i Randers og Tyrkiet fik politiet til at tage affære

Selv om fodboldkampene fandt sted med flere tusinde kilometers afstand, førte de begge til opgaver for betjente i Østjyllands Politi.

I politiets døgnrapport kan man læse, at en 23-årig AGF-fan tirsdag kl. 20.18 valgte at løbe ind over banen på stadion i Randers midt under Superliga-kampen mellem Randers FC og AGF. Han blev hurtigt fanget af vagterne og ført ud af banen, hvor han efterfølgende modtog en sigtelse af politiet for husfredskrænkelse. Han blev desuden sigtet for at være i besiddelse af euforiserende stoffer, da han havde en mindre mængde hash i lommen.