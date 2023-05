Føtex lukker efter 42 år i City Vest

»Medarbejderne i Føtex City Vest fortjener den største ros, idet de altid og uagtet situationen har leveret den bedste service og sørget for, at indkøbsoplevelsen har været i top for de lokale i Brabrand. Nu gør vi alt, hvad vi kan for at finde nye muligheder til dem hos lokale Føtex-naboer eller andre steder i organisationen.«

Ifølge Tore Nederland har Føtex i City Vest ad flere omgange opdateret butikken for at gøre den tidssvarende for kunderne, men det har ikke hjulpet på antallet af kunder.

»Der er gjort en kæmpe indsats for at lykkes i City Vest, og måske har vi trukket den længere, end vi burde have gjort. Det skyldes vores iver for at fastholde et indkøbssted, som mange er og har været glade for. Allerede nu ser vi på nye muligheder i området, så Føtex forhåbentlig også i fremtiden kan få en stærk position i Aarhus Vest,« siger han i pressemeddelelsen.