Du kender ham sikkert ikke, men danske Peter Rasmussen, der går under aliasset ”Dupreeh”, er en af verdens bedste e-sports-atleter. I årevis har danskeren været med i toppen af international e-sport, hvor han også er en af de mest vindende.

Vejen dertil har dog ikke været let. I starten af sin karriere blev han mødt af manglende opbakning hjemmefra. Senere blev hans far ramt af kræft, og han måtte træffe et umuligt valg.