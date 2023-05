For at få bilisterne til at sænke farten forsøgte Vejdirektoratet først at indføre både vejbump og smallere kørespor. De tiltag, kombineret med politiets tilstedeværelse, lader ifølge Vejdirektoratet til at have virket.

»Det ser ud til, at vores skærpede tiltag og politiets tilstedeværelse har haft en vis effekt. Vi fortsætter med at råbe op og krydser fingre for, at vi snart får trængt igennem til de sidste trafikanter med budskabet om at vise hensyn, sænke farten og holde fokus. Ikke mindst nu hvor politiet er færdige med deres kontrol i denne omgang,« skriver Robin Højen Madsen.

Det nuværende arbejde er en forberedelse til selve udvidelsen af motorvejen, der får et ekstra spor i begge retninger. Det forberedende arbejde skal gøre det muligt at holde sporene åbne, mens udvidelsen af motorvejen gennemføres.