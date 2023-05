24/05/2023 KL. 17:00

For abonnenter

Politisk nej til Aarhus Havns plan om klapning

Efter et nej til Fløjstrup forsøger Aarhus Havn at få tilladelse til klapning i Kattegat 43 kilometer fra Aarhus. S og V vil helt undgå klapning og opfordrer havnen til at finde andre metoder.