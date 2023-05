Grenaa Menighedsråd har tirsdag sendt to klager afsted, som JP Aarhus er i besiddelse af. Den ene er landet hos Kirkeministeriet og den anden hos Aarhus Stift. Fælles for dem begge er, at de omhandler biskop Henrik Wigh-Poulsen.

I klagen til ministeriet giver Greena Menighedsråd »sin fulde støtte« til en klage, som bl.a. ni menighedsråd fra Norddjurs Vestre Pastorat og ni præster fra Norddjurs Provsti står bag, og som blev sendt den 4. maj 2023.