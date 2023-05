Aarhus Havn vil ansøge om klapning af 400.000 m3 havbundsmateriale fra havneudvidelsen i Kattegat.

Det oplyser Anders Vedel, biolog i Miljøstyrelsen:

»Vi har en løbende dialog med Aarhus Havn om et nyt sted til klapning af ca. 400.000 m3, og havnen går efter et sted nord for Storebælt, som er langt fra land, og det er ikke et sted, som tidligere er brugt til klapning.«