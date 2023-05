Et gratis armbånd, der alle tre dage af Northside giver adgang til festivalen og et eksklusivt Business Backstage-område med direkte udsigt mod hovedscenen. Værsgo.

Invitationen, der også gælder en ledsager, fik aarhusianske byrådsmedlemmer tidligere på måneden fra arrangøren af Northside, Down the Drain. Men må lokalpolitikerne takke ja til sådan et tilbud?