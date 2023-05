23/05/2023 KL. 06:00

For abonnenter

Flertal vil videre med kæmpe busprojekt

Et politisk flertal i Aarhus er klar til at afsætte 25 mio. kr. til undersøgelse af et nyt, moderne bussystem på Ringvejen. Venstre vil inddrage den kollektive trafik i efterårets budgetforhandlinger.