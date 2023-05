En af verdens største sejlsportsbegivenheder kommer til Aarhus. Det drejer sig om det verdensomspændende løb The Ocean Race, der lander i Smilets By. Den kæmpestore begivenhed forventes at kunne tiltrække 400.000 mennesker i løbet af eventets 11 dage.

Undervejs byder begivenheden bl.a. på jazzorkester, diverse undervisningsforløb, en tur i et stort pariserhjul og selvfølgelig også masser af sejlads. JP Aarhus har samlet et overblik i form af svarene på 10 centrale spørgsmål om The Ocean Race.