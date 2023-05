Det landede først som et anonymt tip hos Jyllands-Posten for godt to uger siden. Der var en klage på vej over Aarhus-biskop Henrik Wigh-Poulsen fra en lang række præster og menighedsråd i Norddjurs Provsti, lød beskeden. Den 4. maj tikkede den ind hos flere medier, Kirkeministeriet og hos biskoppen selv.

Klagen var bl.a. rettet