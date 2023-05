Hyldest til den unge kunst i Aarhus uddelt

Soloprisen uddeles til en tidligere dimittend fra et af de danske akademier, som har sat et særligt aftryk på Aarhus gennem sit virke. Også her er der 30.000 kr. på spil, ligesom kunstneren får mulighed for at arbejde på en udstilling i Sydhavnskvarteret omkring Jyllands-Postens domicil.

Om Laura Hjort Jensens afgangsværk sagde juryen:

»Ved første øjekast gør Laura Hjort Jensens afgangsværk Sere ikke stort væsen af sig, som de ligger dér på gulvet som små udefinerbare kugler, i et mørkt hjørne eller ved dørtærsklen til kunsthallens skulpturhave. Som var de skrald, eller noget nogen havde tabt. Men ved nærmere eftersyn, træder disse små indtørrede knoldselleri besmykket med guldsmedevinger, torne, ostepops og håndsæbe frem som en lille, men ikke uvæsentlig hær med et vigtigt budskab til os. Vi berøres dybt af dette værk og Hjort Jensens evne til at undersøge en almen cyklisk tilstand, hvor livet gror og forgår. De små skulpturer indeholder mikroskopiske kig ind i naturens mekanismer, men besidder en stor symbolik, der peger på menneskets brutale indvirkning herpå – på vores sårbarhed, vores storhed og vores forfald.