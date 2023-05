»I lighed med de fleste andre kommuner er vi i Aarhus også langt efter målet for, hvor mange sosu-assistenter vi egentlig bør have. Så derfor kan man vist godt sige, at alle forslag er kærkomne, og at den her ordning falder på et tørt sted,« sagde hun.

Også Solveig Munk (EL) stillede sig positiv over for forslaget, som også Enhedslisten tiltrådte. Men:

»Der mangler den overordnede ramme, at byrådet vedtager en varig opnormering af området, så mulige ansøgere kan se frem til en arbejdsplads med mindre stress og arbejdsmiljøproblemer,« sagde Solveig Munk.