I takt med lunere dage har Aarhus atter iklædt sig sin lysegrønne forårsfrakke, og det er ikke kun i botanisk forstand, at byen disse dage springer ud på ny. Også den gastronomiske scene lader til at være ramt af forårskådhed i en grad, som får kaffestuer, pizza-beværtninger og fine dining-koncepter til at blomstre frem i flæng.