Kunsthal Aarhus’ direktør, Iben Mosbæk, glæder sig over, at institutioner og virksomheder samles om at »synliggøre og bakke op om byens vigtige kunstmiljøer«.

»Byen er rig på visioner, kreativitet og talent, og det er vigtigt at markere og fejre,« konstaterer hun.

Priserne bliver overrakt af kulturrådmand Rabih Azad Ahmad (R). Aarhus Art Prize er støttet af Salling Fondene, og næstformand Karin Salling er også en del af juryen.

Senere samme eftermiddag er Salling på banen igen, når Salling Future Friendly Award uddeles ved et arrangement på Salling Rooftop. Her bliver et brand med særligt fokus på ansvarlighed og omtanke, et brand udvalgt af publikum og et nyuddannet designtalent præmieret.