Der er noget, der ulmer i Aarhus. Noget der får snakken til at gå i byen, i skoler og på arbejdspladser. Ja selv mange af dem, der normalt ikke går op i fodbold, ved hvad der foregår i Aarhus. Med en 3-0 sejr over Viborg FF erobrede AGF tredjepladsen i Superligaens mesterskabsspil og er nu inden for rækkevidde af ligaens førsteplads. Guldpladsen.