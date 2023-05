Skal hovedpersonerne i en danmarkshistoriens mest omfattende svindelsager i boligforeninger for retten? Og hvordan lyder anklagerne mod dem?

Svarene på disse spørgsmål blæser stadig i vinden her to og et halvt år efter, at den daværende direktør i Østjysk Bolig, Allan Søstrøm, i oktober 2020 blev politianmeldt for underslæb. Efterfølgende er i alt seks personer blevet sigtet i sagen med mistanke om svindel for mindst 15-20 mio. kr. Hvornår svarene kommer, kan der ikke sættes dato på.